Müjde Uzman alkolü fazla kaçırdı! Olaylı gece...
Geçtiğimiz günlerde Asmalımescit'te sevgili ile görüntülenen Müjde Uzman, bu sefer başka biriyle sarmaş dolaş gözüktü. Alkollü olduğu anlaşılan Uzman, basın mensuplarına sert çıktı.
Müjde Uzman, önceki gün, gece yarısı saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi. Bir anda karşısında gazetecileri gören oyuncu ve erkek arkadaşı panikle sağa sola kaçıştı. Basın mensuplarının, "İşimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz" demesi üzerine, alkolün de verdiği etkiyle ayakta güçlükle duran Uzman, konuşmakta da zorlandı.
Uzman, "Biz de arkadaşız. Ne yapalım. Bunların bu lüzumsuz müdahalesi her zaman var" diyerek anlamsız bir panik ve tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.
Sarmaş dolaş gezdiği arkadaşı gazetecilere hakaret ederek, basın mensuplarına, "Bir şey diyeceğim. Niye çekiyorsun şu an? Ne çekiyorsun? Bakabilir miyim?" diyerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Gazetecilerin, Uzman'a "Arkadaşınıza neden müdahale etmiyorsunuz?" demesine rağmen umursamaz takınan oyuncu, bir de gazetecileri videoya çekerek tehdit etti. Uzman'ın bu hallerini görenler ise tepki gösterdi.