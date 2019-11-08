Müjde Ar'ın sinemaya damga vuracak itirafları! 'Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim'

Öpüşürken hissetmiyordum: -''Hep ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?’ diye sorulur. Hiçbir şey olmuyor. ‘Öpüşürken ne hissediyorsun?’ diyorlar. Allah’ın köftesi gibi geliyor, ne duygusu? Hiçbir şey hissetmezdim.''