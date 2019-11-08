Müjde Ar'ın sinemaya dair itirafları şok etti! 'Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim'
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Müjde Ar'dan seneler sonra sinemaya dair samimi açıklamalarda bulundu, itirafları olay oldu.
Usta sanatçı Müjde Ar, onur konuğu olduğu bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Sinemanın ve sanatın içinde büyüdüğünü belirten Müjde Ar, sinema dünyasına damga vuracak itiraflar geldi.
45 yıllık oyuncu, geçmişe dair şu olay açıklamalarda bulundu:
Kulislerde büyüdüm: -''Ben ‘Deli Aysel’in kızıyım. Kulislerde sandıkların içinde büyüdüm. Çocukluğum Karagümrük’teki Aysu Sineması’nda geçti. Bilet kesen adamla aram iyiydi. Sabah-akşam film izlerdim.''
Öpüşme başlıyor: -''Filmlerde şu dikkatimi çekiyordu: Erkek, kadını çimenlerin üzerine yatırıyor. Öpüşme başlıyor. Sonra kadının eli çimenleri yoluyor. Kendi kendime ‘Ben çimenleri yolmayacağım’ derdim.''
Öpüşürken hissetmiyordum: -''Hep ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?’ diye sorulur. Hiçbir şey olmuyor. ‘Öpüşürken ne hissediyorsun?’ diyorlar. Allah’ın köftesi gibi geliyor, ne duygusu? Hiçbir şey hissetmezdim.''