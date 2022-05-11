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Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

İSTANBUL'da "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel ile yaşadıkları yoksul günleri anlattı.

Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

Küçükçekmece Belediyesinin "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu. 

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Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ve birçok kadın katıldı.

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Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

Aysel Gürel’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu. 

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Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı

Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitabı üzerine konuştu hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı.

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