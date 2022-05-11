Müjde Ar 'Hiç paramız yok biz 6 ay mercimek yedik' diyerek anlattı
İSTANBUL'da "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel ile yaşadıkları yoksul günleri anlattı.
Küçükçekmece Belediyesinin "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu.
Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ve birçok kadın katıldı.
Aysel Gürel’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu.
Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitabı üzerine konuştu hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı.