Müjde Ar "Bizden Geçti Artık" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıkladı
'Aşkı-ı Memnu, Tosun Paşa, Batsın Bu Dünya, Kibar Feyzo' gibi birçok filmiyle gönüllerde taht kuran usta sinema oyuncusu Müjde Ar, oyunculuğun artık yorucu bir şey olduğunu belirterek mesleğini bıraktığını açıkladı.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri o. 1954 yılında ünlü söz yazarı Aysel Gürel'le Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın kızı olarak dünyaya gelen Müjde Ar, 1974 yılında ilk filmi 'Aşk-ı Memnu'yla şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.
1976 yılında Kemal Sunal, Adile Naşit ve Ayşen Gruda ile 'Tosun Paşa' filminde rol aldı ve 'Leyla' karakterini canlandırdı. 1978 yılında 'Kibar Feyzo' filminde yer aldı. Müjde Ar, 1984'te 'Fahriye Abla', 1985'te 'Adı Vasfiye' ve 1986'da ise 'Ah Belinda' ile 80'li yılların en önemli kadın oyuncularından biri haline geldi.
Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ar, sevenlerini üzecek açıklamalar yaptı.
“Herhangi bir proje teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna "Bizden geçti artık" diye cevaplayan usta oyuncu, "Zaten sinema oyuncusuydum; 90 dakika film çekerdik, şimdi 120 dakika gibi sürelerde dizi çekiyorlar. Fazla yorucu olur benim için, öyle bir şey düşünmüyorum" dedi.