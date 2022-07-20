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Müjdat Gezen'den iktidara: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım

Müjdat Gezen'den iktidara: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım

AK Parti ve üyelerini affettiğini söyleyen Müjdat Gezen, iktidar değişirse AK Partililerin yargılanacağını ve o yargılamalara katılmak istediğini yazdı.

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Muhalif kimliği ile tanınan Müjdat Gezen Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında AK Parti'yi hedef aldı.

AK Parti döneminde kendisine haksızlık edildiğini düşündüğü konuları sıralayan Gezen, parti yöneticilerinin kendini arayarak gönlünü almak istediklerini kaleme aldı.

Sitem eden Gezen, 'yıllarca yaşadıklarına' rağmen hakkını helal ettiğini belirterek 'yargılanacaksız' dedi.

"O yargılamalarda bulunmak istiyorum"
Kin duymadığını belirten Müjdat Gezen, "Affetmek Allah’a mahsus derler ama ben sizi affettim. Haşa... Küçük bir kul olarak tabii... Hiçbirinize kin duymuyorum... Amaaa... Bir tek isteğim var... Allah ömür verirse, ben o yargılamalarda bulunmak istiyorum..." ifadelerini kullandı.

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