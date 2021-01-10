Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli doğum sonrası paylaştı! İnstagram yıkıldı
Hürrem Sultan dizisiyle tanınan Meryem Uzerli ikinci çocuğunu kucağına aldı. Uzerli'nin pozları İnstagram'ı yıktı.
Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni sevgilisinden bebek beklediğini duyurmuştu.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Uzerli'nin adını 'Lily Koi' verdiği kızı önceki gün dünyaya geldi.
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İkinci kez anne olan Meryem Uzerli, doğum sonrası bebeği ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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37 yaşındaki oyuncu, karelerine "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" notunu düştü.
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