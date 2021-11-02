Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

Ünlü dizi yapımcı Timur Savcısı, yıllar evvel reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oyunculuğa adım atan ve “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle diziyi yarıda bırakan Meryem Uzerli hakkında yıllar sonra konuştu. Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programı “Hayat Okulu”na konuk olan Timur Savcı “Diziyi bırakması bana da sürpriz oldu."Abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim" diye konuştu.