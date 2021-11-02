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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan rolüyle tanınan oyuncusu Meryem Uzerli'yle ilgili yıllar sonra gelen itiraf... Dizinin yapımcısı Timur Savcı'dan yıllar önce 'tükenmişlik sendromu' gerekçesiyle diziyi yarıda bırakıp giden Uzerli hakkında flaş açıklama...

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

Ünlü dizi yapımcı Timur Savcısı, yıllar evvel reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oyunculuğa adım atan ve “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle diziyi yarıda bırakan Meryem Uzerli hakkında yıllar sonra konuştu. Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programı “Hayat Okulu”na konuk olan Timur Savcı “Diziyi bırakması bana da sürpriz oldu."Abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama ‘bitti’ dedim" diye konuştu.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

Meryem Uzerli, 2011-2014 arasında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem’i canlandırmış, 2013 yılında “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti. Apar topar Berlin’e giden oyuncu, o dönem izlenme rekorları kıran dizinin ekibini de oldukça zor durumda bırakmış, oyuncunun yerine Vahide Perçin dizi kadrosuna dahil olmuştu.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

“Muhteşem Yüzyıl”ın yapımcısı Timur Savcı, yıllar sonra Uzerli hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli hakkında Timur Savcı'dan olay itiraf

 "Saygısızlık ve şımarıklık"

Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı.

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