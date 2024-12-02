Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez tanıdık bir isim yer aldı. Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı. Mutluç'un son hali görenleri şaşırttı.
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir isim vardı.
Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı.Mutluç, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aramızda Kalsın dizisinde Yaren karakteriyle tam 41 bölüm karşımıza çıkmıştı.
Yıllar sonra ortaya çıkan Mutluç, şimdi 21 yaşında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç,Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.