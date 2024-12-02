Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan Mutluç, şimdi 21 yaşında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç,Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.