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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez tanıdık bir isim yer aldı. Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı. Mutluç'un son hali görenleri şaşırttı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir isim vardı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı.Mutluç, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aramızda Kalsın dizisinde Yaren karakteriyle tam 41 bölüm karşımıza çıkmıştı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan Mutluç, şimdi 21 yaşında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç,Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

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