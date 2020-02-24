Muhterem Nur yoğun bakımdı sağlık durumu nasıl? Müslüm Gürses'in eşi
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Geçtiğimiz salı günü yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un tedavisi devam ediyor.
2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz salı günü apar topar hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor.
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Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.
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Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi.
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Muhterem Nur'un doktorları, tedaviye olumlu yanıt alabilirlerse bugün Nur'u uyandırabileceklerini söylediler.
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