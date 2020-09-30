Muhtar işi sıkı tutuyor! Erzurum Aşağı Çakmak Mahallesi'nde Covid-19 vakası yok!
Dünyayı saran koronavirüs salgını, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'ne giremedi. Muhtar İbrahim Kara'nın, alışverişi sıraya koyup, çocukların dahi maskesiz dışarı çıkmasına izin vermediği 85 kişinin yaşadığı 10 haneli mahallede koronavirüs vakası görülmedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyayı saran ve Mart ayından itibaren Türkiye'de de görülen koronavirüse, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'nde yakalanan olmadı. 10 haneli, 85 nüfuslu mahallede Muhtar İbrahim Kara, valilik ve kaymakamlıktan gelen talimatları yerine getirip, yayınlanan genelgelerdeki tedbirleri birebir yerine getiriyor.
Ayrıca elinde ateş ölçer ile gezip, mahallelinin sık sık ateşini ölçüyor. Cami hoparlöründen uyarı anonsları yapan Kara, büyüklerin yanı sıra çocukların da maskesiz dışarı çıkmasına izin vermiyor.
Muhtar İbrahim Kara, ilçe merkezinden alışverişi ise sırayla yaptırıyor. Muhtar Kara'nın sıraya koyduğu mahalle sakinlerinden sırası gelen, 20 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gidip, siparişleri alıp, geri geliyor.
Aileyi 14 gün karantinada tuttu
Her yıl başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük kentlerden memleketlerine gelenlere "Bu sene gelmeyin" tavsiyesinde bulunan Muhtar Kara, Ankara'dan gelen bir aileyi ise 14 gün karantina altında tuttu.