Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu BBP'yi topa tuttu! Yazıcıoğlu neden delege yapılmadı
BBP hafta sonu 11. Genel Kurulu'nu yapıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu 'telefonla ulaşamadık' gerekçesiyle delege yapılmadı. Yazıcıoğlu'ndan çok ser bir karşılık geldi...
BBP'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ile BBP yönetimi arasındaki gerilim sürüyor. Hafta sonunda yapılacak olan BBP Kurultayı' öncesinde Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun BBP'ye delege yapılmadığı ortaya çıktı. Furkan Yazıcıoğlu bu duruma tepki gösterip, "Delegelikten çok partinin savrulması karşısında büyük kırgınlık ve kızgınlığım var" dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kameralar önünde Yazıcıoğlu davasının görüldüğü mahkeme salonundan kovmuştu.
Hafta sonunda yapılacak BBP Kurultayı önceki Yazıcıoğlu ailesi mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun partiye delege yapılmadığı için oy kullanamayacağı ortaya çıktı. BBP yönetimi, "Telefonla ulaşamadığımız için kendisini delege olarak yazmadık" derken, Furkan Yazıcıoğlu bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Kongreye Yazıcıoğlu ailesinden sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu Sivas delegesi olarak katılacak.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Muhsin Bey'in oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun niçin delege yapılmadığı ise çok ilginç. Bu konuyu BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'a sordum" deyip Üzeyir Tunç'un cevabını köşesine şöyle aktardı:
“Furkan Yazıcıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler."