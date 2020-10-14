Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu BBP'yi topa tuttu! Yazıcıoğlu neden delege yapılmadı

“Furkan Yazıcıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler."