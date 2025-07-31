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Muhittin Böcek’in gelini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Muhittin Böcek’in gelini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yurt dışından dönüşünde gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek’in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Zuhal Böcek, soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından döndüğü gün gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

BÖCEK'İN GELİNİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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