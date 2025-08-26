BIST 11.530
Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günde 14 ilaç kullandığını belirterek sağlık durumuna dikkat çekti. Böcek, ev hapsinin bile çok görüldüğünü ifade ederek “Adalet er ya da geç tecelli edecek” mesajı verdi.

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalılara gönderdiği mesajda, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya'da 1. sırada hayırseveriyim. Antalya'mda yaşayan tüm vatandaşlarımın huzuru, mutluluğu için gece gündüz çalıştım. Ömrümün yarısını Antalya'ma hizmet için adadım. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP'ye oy veren Antalya İttifakı'mızadır.

Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."

Muhittin Böcek: Bana ev hapsini bile çok görüyorlar - Resim: 0

