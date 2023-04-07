Muharrem İnce'nin Partisi Oy Oranını Bir Ayda İkiye Katladı

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile CHP arasında bir temas oldu mu olmadı mı tartışmaları arasında dikkatimi çeken çok önemli bir detay var. Bu saate kadar bu iki parti arasında ne olduysa oldu, ne teklif edildiyse edildi. Artık çok da önemi yok. Zira söylenecek her söz lüzumsuz suçlamalardan ibaret olacak. Şimdi de seçim sonrasında da.. Ama çok çok daha önemli başka bir detay var dikkat çekmemiz gereken. Memleket Partisi’nin oy oranları…

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Bakın Kılıçdaroğlu’nun televizyon konuşması, ardından Fikri Sağlar’ın açıklamaları daha sonra da Engin Altay’ın destekleyen twt’lerine cevap verirken Sayın İnce bir tespitte bulundu.. Dedi ki; “… Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem….” Bu önemli.. Çünkü bu konuya ilişkin CHP koridorlarında iki ayrı hatta iki birbirinin zıddı görüş dillendiriliyor.. Memleket Partisi’ne ilişkin ciddi bir politika geliştirilememiş olması işte bu birbirine hiç benzemeyen iki görüş nedeniyle..

1) Muharem İnce CHP seçmeni için ciddi bir alternatiftir. HDP ve FETÖ ile ilişki nedeniyle ulusalcı Kemalist seküler CHP’liler Muharrem İnce’ye ve Memleket Partisi’ne kayabilir..

2) İnce CHP’de hakkı yendiği için intikam peşinde koşan herhangi bir siyasi ağırlığı olmayan dikkate almaya değmeyecek karikatür bir figürdür..

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İşte aynı barda bira içen iki CHP’linin birbirine hiç de benzemeyen bu iki görüşü, partide İnce için bir strateji geliştirilememesinin de ana nedeni.. Çok ciddi bir alternatif olduğunu düşünenler İnce’nin yarıştan çekilmesi gerektiğini savundular.. Onu karikatür bir figür gibi görenler ise ittifaka dahil edilmesinin bir anlamı olmadığını düşündüler.. Oysa gerçek bu ikisinden de çok farklı..

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Bakın önümde Konda’nın Mart ayı Barometre raporu var.. Burada Memleket Partisi’ne dönük son derece ilginç bir veri çıkmış ortaya.. Bundan bir ay önce kararsızlar dağıtıldığında oyu yüzde 1,9 olan Memleket Partisi’nin sadece bir ay içinde oyunu yaklaşık 2,5 kat arttırdığı ve 4,8’i gördüğü ifade ediliyor.. Bu sistematik artış azalarak devam etse dahi, Memleket Partisi TBMM’de olacak demektir.. Yani eğer ciddiyetle işine asılır ve kendi başına partisini Meclis'e sokarsa, İnce'nin CHP'ye neden ihtiyacı olsun ki?..

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Şimdi Muharrem İnce’nin, “.. belki de Kemal Bey’i yanıltıyorlar..” ifadesine gelin geri dönelim.. Siyaseten hiçbir karşılığı olmayan partilere bol keseden CB yardımcılığı bakanlık milletvekilliği dağıtırken sahiden bir beklenti oluşturan Muharrem İnce ile ciddi bir müzakere bile yapılmamış olmasının sanıyorum doğru izahı bu. ‘Dostlar alış-verişte görsün’ anlayışıyla yapılmış ziyaretlerin bir karşılığı olmadığı anlaşıldı. Anlaşılıyor ki, doğru strateji, geniş bir kadroyla, “seçimi kazanamazsak insan içine çıkamaz” diye baskı yapmak değilmiş.. Bir yol daha varmış ama artık kapanmış anlaşılan..