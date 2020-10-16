Muharrem İnce'den Bahçeli'nin 'askıda ekmek' projesine detek

Muharrem İnce, MHP Lideri Bahçeli'nin "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözlerine destek verdi.

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4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Gümüşhane'ye gelen İnce, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Fatih Parkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" olarak Türkiye'yi karış karış dolaşarak vatandaşlarla hasbihal ettiklerini söyledi. Memleketin sorunlarını yerinde tespit etkilerini aktaran İnce, 81 ili gezip sorun ve çözüm önerileriyle ilgili rapor hazırlayacaklarını anlattı.

''20 milyon insan çalışabiliyor''

İnce, gezdikleri illerde temel sorunun yoksulluk ve işsizlik olduğunu savunarak Türkiye'nin mültecilerle birlikte 83 milyon değil 90 milyonluk bir ülke olduğunu ve ülkede sadece 20 milyon insanın iş bularak çalışabildiğini ileri sürdü.

Bahçeli'ye destek

Bir gazetecinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtlayan İnce, açıklamayı doğru bulduğunu söyledi.

Bahçeli'den askıda ekmek kampanyası

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi. MHP de ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak askıda ekmek kampanyası başlattı.