Muharrem İnce parti mi kuracak? 20 vekil beklemede iddiası

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası kulislerde konuşulurken, 20'nin üzerinde grup kuracak kadar milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceği iddia edildi.

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CHP'li Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası ortaya atıldı. Günlerdir konuşulan iddiaya ilişkin İnce'den açıklama gelmemesi iddianın kanıtı olarak gösterildi.

Kendisiyle ilgili gelişmelerle ilgili anında açıklama yapmasıyla bilinen İnce'nin sessizliğini sürdürdürmesi spekülasyonları artırdı.

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya, konuya ilişkin edindiği kulisleri CNN Türk ekranlarında paylaştı. Kaya'nın edindiği bilgilere göre İnce, kapsamlı bir çalışma başlattı.

Adaylık için mi parti kurmak için mi?

Bu çalışmanın parti kurma hazırlığıyla ilgili olduğu gibi cumhurbaşkanlığı adaylığında gerekli 100 bin imza için örgütlenme çalışması yaptığı yönünde iddialar olabileceği belirtildi.

İnce'nin bayram sonrası kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

İlk olarak Yalçın Bayer duyurmuştu: Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kurulacak olan yeni partinin 15 Eylül'de, Hakkari'de kurulacağını yazısında paylaşmış; "Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP'nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti..." olacağını belirtmişti.

45 kurucu isim varmış

Gazeteci ve Korkusuz yazarı Can Ataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'li Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen parti ile ilgili yeni bir iddiada bululndu. Ataklı, "45 Kurucu isim varmış. 20'nin üzerinde, yani grup kuracak kadar da milletvekili yeni partiye geçecekmiş." ifadelerini kullandı.