Muharrem İnce MHP'ye atılan iftirayı körükledi Yıldıray Oğur işin aslını yazdı

Terörsüz Türkiye sürecinde MHP'nin 9 bölgede 81 ili kapsayan toplantılarının, ülkeyi bölme amacı taşıdığı iddiası ortaya atıldı. Toplantıların MHP'nin 9 Işık Doktrini'ne atıf olduğunu belirten yazar Yıldıray Oğur, "Gerçekler apaçık ortadayken, bu saplantılı zihniyetlerin iftiraları, yalnızca kendi çaresizliklerini ve ahlaki çöküşlerini gözler önüne seriyor." dedi.

MHP’nin tertiplediği “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”nı 9 bölge 81 ili kapsayan organizasyonu sonrası, partiye “eyalet planları mı yapıyorsunuz?" suçlaması yöneltildi. Toplantıların ilki geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum'da başladı.

İftira kervanına Memleket Partisi'nden ayrılıp yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce de katıldı. İnce, sosyal medya hesabından "9 Işık mı, 9 Bölge mi, karar ver MHP" ifadelerini kullandı.

"MHP varken Türkiye'yi kimse bölemez"

İnce'ye yanıt yazar Yıldıray Oğur'dan geldi. MHP'nin eyalet kurma adımı atmakla suçlanmasına tepki gösteren Oğur, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Oysa terör örgütü PKK'nın kurucusu bile "PKK'nın anlam yoksunluğu ve aşın tekrarı, ömrünü tamamlamasına ve feshini gerekli kılmasına yol açmıştır. Ayn uhıs-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürel çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine yanıt verememektedir" deme noktasına gelmişken, bu zihniyetler MHP'ye alçakça iftira atabilmektedir. Bu iftiralar, MHP'nin 9 Işık Doktrini'ne atıfla yıllardır kullandığı "9 bölge" ifadesini çarpıtarak, partiyi bölücülükle suçlama çabasından başka bir şey değildir.

MHP'nin Sosyal Medya Müdürü Hüseyin Özkan, bu iftiraların hepsini yayınladığı görsellerle çürütmüş ve iftiracıların rezü suratlarına gerçekleri çarpmıştır. MHP'ye "9 bölge" üzerinden iftira atan Zafer Partisinin 12 bölge, CHP'nin ise 10 bölge adı altında toplantılar düzenlediği ortadayken, "Zafer Partisi 12 eyalete, CHP 10 eyalete bölüyor" gibi bir dangalaklığa imza mı atmak gerekiyor?

MHP, 7 yıl önce, 12 yıl önce, hatta 13 yıl önce de 9 Işık Doktrini'ne atıfla "9 bölge" toplantıları yapmıştır. 13 yıl önceki 9 bölgeden biri olan İzmir miting sonrası Müsavat Dervişoğlu'nun Sayın Devlet Bahçelinin elini öpen fotoğrafı da renkli bir kare olarak sosyal medyada geziyor.

Gerçekler apaçık ortadayken, bu saplantılı zihniyetlerin iftiraları, yalnızca kendi çaresizliklerini ve ahlaki çöküşlerini gözler önüne seriyor. MHP bölmez, birliği sağlar. MHP varken Türkiye'yi kimse bölemez. Çünkü MHP'nin varlık sebebi, Türk milletini vatanıyla, bayrağıyla, devletiyle koruma ülküsüne sahip çıkmaktır."