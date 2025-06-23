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Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor

Muharrem İnce CHP'ye geri dönüyor

Uzun süredir gündemde olan Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü nihayet gerçekleşiyor. Memleket Partisi'nin kapatılması ve İnce'nin yarın CHP Grup Toplantısı'nda eski rozetini takması bekleniyor.

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Muhalefette son dönemde istifalar, partiler arası transferler özellikle de seçim sonrası çok sık yaşandı. Bu kez sadece bir isim değil, bütün bir parti transfer oluyor.

MUHARREM İNCE CHP'YE DÖNÜYOR

Memleket Partisi Genel Başkanı, eski CHP'li Muharrem İnce, 'baba ocağına' dönüyor. Şubat 2021'de istifa eden İnce, çalışma arkadaşlarıyla birlikte CHP'ye geçecek.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANACAK

Memleket Partisi'nin kapatılacağı belirtilirken, İnce'ye yarın CHP Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet takması bekleniyor.

Konuya ilişkin son açıklama, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Özgür Özel'den geldi.

Özel, İnce ve arkadaşlarının bugün nihai kararlarını vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MUHARREM İNCE BU EVİN EVLADI"

Baba evi burası. Muharrem İnce eğrisiyle doğrusuyla CHP'de saatin vidasından gelen bir isim. Çok önemli görevler yaptı. Sonra ayrıldı başka parti kurdu. Birçok şey oldu. Ama sonuçta bu evin evladı.

Ben çıkmışım meydanlara, 'burası babaevi' diyorum herkese kapıyı açmışım. Baba evinin parti baraj altındayken çelengini tutmuş adama kapıyı kapatamazsınız. Ben Muharrem İnce'yi bir başka partiden çağırmıyorum.

Muharrem İnce'ye burası senin evin, istediğin zaman gelirsin dedim. O da duygulu bir şekilde bunu arkadaşlarımla konuşacağım dedi. Bugün nihai kararı verecekler. Ben bunun olumlu olacağını düşünüyorum.

1 HAFTA ÖNCE DAVET ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Özel 18 Haziran'da İnce'yi makamında ziyaret etmiş, görüşme sonrasında davetini açıklamıştı. İnce ise davetin partisinin ilgili kurumlarında görüşüleceğini belirtmişti.

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