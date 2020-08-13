Muharrem İnce CHP'de bombaları patlatıyor! 24 Haziran'da neler oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çukurambar'daki 5 yıldızlı Holiday İnn Otel'de basın toplantısı yapıyor. İnce'nin açıklamalarını canlı yayında izleyebilirsiniz...

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CHP'de gözlerin çevrildiği Muharrem İnce'nin basın toplantısı başladı. İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getirmesi bekleniyor. İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları...

- Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.

- Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür.

- Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.

'Mavi Vatan'a muhalefet yüksek sesle destek vermeli'

- Mavi Vatan olarak tanınan aranda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Türkiye'deki muhalefet yüksek sesle destek mesajı vermelidir.

- Ekonomideki yükselişi buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var.

CHP yönetimine eleştiriler

- CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor.

- Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık.

- Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.

Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım...

- CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

- Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AK Parti çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek.

- Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.

Hareketin adı: 'Bin Günde Memleket Hareketi

- Türkiye saray rejimine mecbur değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki, Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür, 50+1 de mümkündür.

- Bizim hareketimizin amacı umutsuzluğu yok etmek, çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

- Hareketin adı "Bin Günde Memleket Hareketi'dir. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir.

- Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.

'Yakın zamanda arkadaşlarımızla yollara düşeceğiz'

- Bütün bu anlattıklarımın içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesi ile ilgili güzel düşleri vardır ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. İleride size tanıtacağım, alanında uzman, memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

Seçim gecesi neredeydim?

- İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım.

- Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım.

- TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklam. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar.

- Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar.

- Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik.

CHP 13 bin sandığa gözlemci vermemiş

- YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.

- Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy.

- Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

- Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.