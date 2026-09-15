Muhammed Yarız tutuklandı! Pusula Finans Holding ve Katılımevim soruşturmasında son durum ne?

Finans piyasalarının son günlerde yakından takip ettiği Pusula Finans Holding ve bağlantılı şirketlere ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. “Muhammed Yarız kimdir?”, “Muhammed Yarız neden tutuklandı?”, “Pusula Finans Holding soruşturmasında son durum ne?” ve “Katılımevim’in Tera Grubu’na devri devam edecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. Hakkında daha önce yakalama kararı bulunduğu yönünde haberler çıkan Yarız, Bodrum’da savcılığa giderek ifade verdi ve ardından tutuklandı. Peki Muhammed Yarız hangi şirketlerde görev yaptı, Katılımevim ve Pusula’da son durum ne? İşte ayrıntılar.

MUHAMMED YARIZ KİMDİR?

Muhammed Yarız, finans, sermaye piyasaları, tasarruf finansmanı ve yatırım alanındaki şirketlerde üst düzey görevler üstlenen iş insanı ve yöneticidir. Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yarız, Pusula Portföy Yönetimi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Birevim Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleriyle tanındı.

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANDI MI?

Evet. Muhammed Yarız, hakkında gündeme gelen iddiaların ardından adli makamlara ifade vermek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini açıkladı. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yarız, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHAMMED YARIZ NEDEN TUTUKLANDI?

Yarız’ın tutuklanması, Pusula Finans Holding ve Katılımevim’in de aralarında bulunduğu şirketlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti. Soruşturmanın tüm suçlama başlıkları ve dosyadaki deliller kamuoyuna ayrıntılı biçimde açıklanmış değil. Bu nedenle Yarız hakkında kesinleşmiş bir suçtan söz etmek yerine, adli sürecin devam ettiğini ve tutuklamanın bir koruma tedbiri olduğunu belirtmek gerekiyor.

MUHAMMED YARIZ YURT DIŞINA KAÇTI MI?

Yarız hakkında önce Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçtiği ve telefonunu ofisinde bıraktığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Yarız ise bu iddiaları reddetti ve şehir dışında dinlendiğini, herhangi bir yere kaçma düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Daha sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendi iradesiyle giderek ifade verdiğini açıkladı.

KATILIMEVİM VE PUSULA FİNANS HOLDİNG’DE SON DURUM NE?

Soruşturma gündemdeyken Pusula Finans Holding ve Katılımevim’in yönetim yapısında da önemli değişiklikler yaşandı. Serdar Turhan ve Ahmet Özcan’ın yönetim kurulu üyeliklerinden istifaları kabul edildi. Emre Tezmen, Katılımevim ve Pusula Finans Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken Erkan Kilimci de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

SERDAR TURHAN HAKKINDA NE KARAR VERİLDİ?

Katılımevim’in önceki Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği kamuoyuna yansıdı. Turhan daha sonra Katılımevim ve Pusula Finans Holding’deki yönetim kurulu görevlerinden ayrıldı. Yönetimdeki değişikliğin ardından Katılımevim’in başkanlığına Emre Tezmen getirildi.

TERA GRUBU PUSULA VE KATILIMEVİM’İ ALMAKTAN VAZGEÇTİ Mİ?

Hayır. Tera Yatırım, soruşturma ve yöneticilerle ilgili gelişmelerin planlanan satın alma sürecine ilişkin stratejik değerlendirmeyi değiştirmediğini açıkladı. Tera Grubu ile Pusula Finans Holding tarafları, daha önce devir işleminin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata varmıştı. Devir süreci halen ilgili düzenleyici kurumların izin ve onaylarına bağlı olarak devam ediyor.

KATILIMEVİM’İN DEVRİ TAMAMLANDI MI?

Henüz tamamlanmadı. Taraflar temel şartlarda anlaşmaya vardı ancak işlemin kapanışı için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer ilgili düzenleyici kurumların izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Tera Grubu, kamuoyuna yansıyan adli gelişmelerin bu süreçten bağımsız olduğunu ve devralma planında değişiklik bulunmadığını duyurdu.