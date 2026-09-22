Muhammed Salah neden 6 ay trafikten men edildi? Trabzonspor’un yıldızına İngiltere’de verilen cezanın nedeni ne?

Trabzonspor’un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, İngiltere’deki trafik davası nedeniyle gündeme geldi. Mısırlı futbolcu hakkında verilen 6 aylık araç kullanma yasağının nedeni merak ediliyor. “Mohamed Salah neden ceza aldı?”, “6 ay trafikten men edilmesinin sebebi ne?”, “Trabzonspor’da forma giymesine engel olacak mı?” ve “Mahkeme hangi kararı verdi?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İngiltere’de görülen davada Salah’ın aracının hız sınırını aştığı ve ardından araç sürücüsünün kim olduğuna ilişkin gerekli bildirimin yapılmadığı gerekçeleri değerlendirildi.

MUHAMMED SALAH NEDEN 6 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ?

Muhammed Salah’a verilen cezanın temel nedeni, hız sınırı ihlali yapılan araçla ilgili yasal bildirim sürecinin yerine getirilmemesi oldu. Salah’a ait Rolls-Royce marka aracın hız kamerasına yakalandığı, ardından yetkililer tarafından istenen sürücü bilgisi bildirim sürecinin mahkemeye taşındığı belirtildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Salah’ın Liverpool forması giydiği dönemde İngiltere’nin Cheshire bölgesinde yaşandı.

Mahkemeye konu olan süreç:

Salah’a ait aracın hız sınırını aşması

Aracın sürücüsünün kim olduğuna ilişkin bildirimin yapılmaması

Mahkeme sürecinde savunmaların değerlendirilmesi

olarak açıklandı.

SALAH KAÇ KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU?

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Salah’ın aracının, hız sınırının saatte 48 kilometre olduğu bölgede yaklaşık 58 kilometre hızla tespit edildiği aktarıldı. Süreçte yalnızca hız ihlali değil, sürücü bilgisinin bildirilmemesi konusu da mahkemenin değerlendirdiği başlıklardan biri oldu.

MUHAMMED SALAH’A VERİLEN CEZA NE?

Mahkeme sonucunda Salah’a 6 ay süreyle araç kullanma yasağı getirildi.

Verilen cezalar:

6 ay trafikten men

Para cezası

Mahkeme masrafları ve ek ödemeler

olarak açıklandı.

SALAH’IN CEZASI TRABZONSPOR KARİYERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

Verilen ceza, Salah’ın futbol oynamasına yönelik bir yaptırım değil. Karar yalnızca İngiltere’de araç kullanma hakkıyla ilgili. Salah’ın Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmuyor.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, Mısır Milli Takımı’nın ve dünya futbolunun tanınmış oyuncularından biridir. Hücum hattında görev yapan Salah, özellikle Liverpool formasıyla gösterdiği performansla dünya çapında ün kazandı.

MUHAMMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Salah’ın kariyerindeki önemli kulüpler:

El Mokawloon

Basel

Chelsea

Fiorentina

Roma

Liverpool

Trabzonspor

SALAH DAHA ÖNCE TRAFİK CEZASI ALDI MI?

Salah daha önce de İngiltere’de trafik kurallarıyla ilgili bir olayla gündeme gelmişti. 2018 yılında araç kullanırken cep telefonu kullandığı iddia edilen görüntüler ortaya çıkmış ancak yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu olayla ilgili ceza verilmemişti.

TRABZONSPOR’DA SALAH’IN DURUMU NE?

Muhammed Salah, Trabzonspor’un önemli transferlerinden biri olarak takımda görev yapmaya devam ediyor. İngiltere’de aldığı trafik cezası, futbol kariyeriyle ilgili bir yaptırım olmadığı için bordo-mavili takımın maç kadrosuna doğrudan etki etmiyor.