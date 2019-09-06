Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi gece sessiz sedasız defnedildi

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, çarşamba akşamı 25 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi.