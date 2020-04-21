Muhalif olmanın da bir namusu vardır…



Muhalifte olsan da ülkende millet hayrına yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek erdemdir, ahlaktır…

Ama ne yazık ki bizim ülkemizde yok…

Bıraktık takdir etmeyi her gün yalan, dolan ve iftira atan bir muhalefet gerçeğini yaşıyoruz..

Öyle bir çarpık anlayış var ki hiç utanmadan, sıkılmadan “Tayyip Erdoğan bu ülkede ne yaptı?” diyecek kadar alçaklaşıyorlar…

Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı her hizmet onların kalbinde derin yara açıyor.

Başakşehir Hastanesi ile bunu gördük..!

“Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz” olmak böyle bir şey olsa gerek

Tayyip Erdoğan ne yapmadı ki bu ülkede?

Sürekli hatırlatmak da fayda var…

Çünkü balık hafızalı insanlar var ne yazıkki...

***



Şöyle son 10 yıla bakalım!

Köprülerle başlayalım...



Mesela…

Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan Türk mühendisler tarafından 900 günde yapılan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü…



1100 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü, 1300 metre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü…



Havalimanlarına gelelim…



Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Bingöl Havalimanı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanı…



Denizin üzerinde dünyanın sayılı havalimanlarından biri;

Ordu-Giresun Havalimanı 2015’te hizmete açıldı. Aynı şekilde Rize Havalimanı yapımı sürüyor.

29 Ekim 2018’de herkesin büyük hayranlık duyduğu ve dünyanın ilk üç havalimanından biri olan İstanbul Havalimanı hizmete açıldı.

Demiryolu mu?

Sayalım…

Yüksek Hızlı Tren…

Ankara-Eskişehir…

Ankara-Konya…

Konya-İstanbul…

Ankara-İstanbul…



Gemilerimiz..

Saymakla bitmez…

Heybeliada Korveti, Büyükada Korveti, Burgazada Korveti, Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi…



Alemdar Korveti, Bayraktar Harp Gemisi, Oruç Reis Gemisi, Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi…



Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sancaktar Amfibi Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi…



Yavuz Sondaj Gemisi, Kınalıada Korveti, Piri Reis Denizaltısı…



Ve Türkiye’nin ilk uçak gemisi Tuzla’da yapılıyor…

Tayyip Erdoğan ne yapmış bu ülkede?

Öyle mi?

Rüyalarınızda dahi göremediğimiz savunma sanayimize gelelim…

Her biri yüzde yüz yerli ve milli olan İHA’ ve SİHA yapımı…



Bayraktar TB2 İHA, ANKA İHA, Kargu Kamikaze Mini İHA, Akıncı İHA-TİHA…

Cirit Füzesi, Kirpi Zırhlı Araç, Ejder Yalçın…

Bitmedi…

Atak Helikopteri, MPT-76, 5.56 MM Piyade Tüfeği, Gökbey Genel Maksat Helikopteri…

YA..

MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ

Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmek kime nasip olmuş…

Peki tüneller ve yollar...



235 kara yolu tüneli…



İstanbul-İzmir otoyolu…



Uzay Ajansı, Uydu ve Bilim Üssü’nü

bilir miydiniz!..



Buyurun…



Türkiye Uzay Ajansı,

TÜRKSAT 4B ve GÖKTÜRK I-II Uyduları, 4.5 G, Antarktika Bilim Üssü…

Devam edelim mi?



Star Rafineri…

32 stadyum…

35 yeni devlet üniversitesi…

Tam 458 baraj…

“Made in Türkiye” patentli otomobilimizin yapımı...

***



Gelelim sağlık alanında yazılan tarihe…

Bugüne...

Koronavirüs ile mücadelede dünyanın hayranlıkla izlediği bir ülke gerçeği yaşanıyor..

Nasıl oluyor bu?

Salgına karşı en hazırlıklı yakalanan ülkenin Türkiye olması tesadüf mü?

Tabi ki hayır..

Hani o Şehir Hastanelerine tepki koyan zihniyet vardı ya..

Her bir tarafımızı muhteşem Şehir Hastaneleri ile ören ve örmeye de devam eden bunun ne kadar önemli olduğunu en son örneği ile dün açılmışını yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi ile ortaya koyan bir Türkiye…

Sormak gerek;

Böyle bir süreçte dünyanın hangi ülkesi muhteşem bir hastaneyi devreye sokar. Ve gelecek ay iki yeni hastaneyi daha hizmete sokacağını açıklar

Yerli solunum cihazını 14 gün gibi kısa zamanda Türk mühendisler tarafından planlayıp, uygulayan ve üreten Başakşehir’de açılan hastanede hizmete sokan bir Türkiye…

Bunu bütün dünyada böyle bir kısa zamanda yapabilecek ülke sayısının 3-5 ancak olabileceği söyleniyor..

Bütün dünya “Maske yok” diye dert ağlarken, bütün vatandaşlarına maskeyi ücretsiz dağıtan bir Türkiye…

O süper güç diye adlandırılan ülkeler halkına ücretli olarak korona virüs tedavisi için hizmet verirken, kendi halkından tek kuruş almadan hizmet veren bir Türkiye…

İngiltere’si, ABD’si, İspanya’sı, İrlanda’sı, İtalya’sı ve çok sayıda ülkeye sağlık alanında destek olan, yardım uçakları kaldıran bir Türkiye…

Ekonomi kurmaylarının bütün zorluklara rağmen halkını, iş dünyasını, kobilerini, esnafını asla ihmal etmeyip her gün yeni tedbirler ve yardım paketleri aldığı bir Türkiye…

Nereden nereye?

Bütün bunları yaparak dünyanın takdirini kazanan devlet kim?

Türkiye Cumhuriyeti..

Peki…

Bu devleti yöneten lider kim?

Recep Tayyip Erdoğan

Dünya lideri dediğimizde burun kıvıranlar işte “ Dünya Lideri” böyle olunuyor.



Her günlerini Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak geçiren, dış güçlere göbekten bağlı kalmayı tercih eden, hatta Erdoğan’ın zora düşmesi için bu kez de Koronavirüs’e umut bağlayan;

Kemal Bey,

Meral Hanım,

Temel Bey,

Ahmet Hoca,

Ali Babacan Bey,

Abdullah Bey,

Sesim geliyor mu?

Bakın şu ankete?

Hepiniz bir Tayyip Erdoğan etmiyorsunuz!..

Etmeyecek siniz de!

Tayyip Erdoğan’a bu millet nasıl güveniyor?

Böylesine bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven oranı yüzde 41,1’den(Şubat) Yüzde 55,8’e (Mart) çıkmış..

Okuyun tek, tek..





Beyler Tayyip Erdoğan’ın sizden farkı ne?



Suni değil doğal olmak,



Tarihinin ürünü ve kökü olmak,



Siyaseti ve toplumu doğru okumak,



Milletin adamı olmayı başarmak,



Yerli ve Milli olmak..



Bu ülke de hayaldi gerçek oldu denilen bütün projelerin altında imzası atan bir lider olması..

Vicdanı olan görür…

Millet görüyor...

Ülkesi adına muhalefet olmanın bir namusu olduğunu bilemeyen, göremeyenlere ise A’ raf süresi ithaf olunur;

“Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte

onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Nokta...





