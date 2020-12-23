Muhalefet partisine geçti hayatının şokunu yaşadı! Eşi boşanma davası açtı

"Ona çok şey borçluyum. Borçlu olmaya da devam edeceğim. Yeni Delhi'deki evimde hapisken, Bişnupur'a adım atamazken seçim kampanyama o liderlik etti. Ama yalnız değildi. Onunla birlikte binlerce BJP taraftarı da vardı. Hatta Başbakan Narendra Modi de benim için kampanya yürüttü."