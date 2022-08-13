Muhabirlerle tartışmıştı! Merve Boluğur sorulan soruları cevapsız bıraktı

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.Boşanma sonrasında ise Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edilmişti.