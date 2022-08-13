Muhabirlerle tartışmıştı! Merve Boluğur sorulan soruları cevapsız bıraktı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisiyleyken eski eşi Murat Dalkılıç hakkında sorulan sorulara sinirlenmiş ve muhabirlerle tartışmıştı. Önceki gün objektiflere takılan ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
2017 yılında ayrıldığı eski eşi Murat Dalkılıç'dan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz haftalarda aranjörü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Oyuncunun eski eşi Murat Dalkılıç kendisine gelen tepkilerden sonra İnstagram hesabı üzerinden gelen tepkileri cevaplamış ve Merve Boluğur bu açıklamaya sinirlenmişti. Sonraki gün sevgilisiyle AVM çıkışında görüntülenen Boluğur sorulan sorular yüzünden muhabirlerle tartışmıştı. Tartışma sonrası tekrardan objektiflere takılan Boluğur bu sefer muhabirlerle konuşmadı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç (39) ile oyuncu Merve Boluğur (34), 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuş; ancak mutlulukları uzun sürmeyen çiftin ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.Boşanma sonrasında ise Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edilmişti.
Son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ile ilgili, "Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapılmış; bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirmişti.