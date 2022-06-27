Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak emeklilik açıklaması!

Her döneme adını yazdıran şarkılarıyla hafızalara kazınan, güçlü sesi farklı yorumuyla geniş hayran kitlesine sahip olan, son zamanlardaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı Zerrin Özer'in müziği bırakmasının ardından muhabirlerin siz ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? sorusuna Tilbe " Benim emekliliğime daha var" dedi.