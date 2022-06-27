Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe'den çok konuşulacak emeklilik açıklaması!
90'lardan sonra 2000'lere de damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan, geniş hayran kitlesine sahip olan, güçlü sesi farklı yorumuyla, son zamanlardaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin siz ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? sorusuna bakın nasıl cevap verdi...
Her döneme adını yazdıran şarkılarıyla hafızalara kazınan, güçlü sesi farklı yorumuyla geniş hayran kitlesine sahip olan, son zamanlardaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı Zerrin Özer'in müziği bırakmasının ardından muhabirlerin siz ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? sorusuna Tilbe " Benim emekliliğime daha var" dedi.
Emeklilik açıklaması
Geçtiğimiz hafta Çeşme’de tatilde olan Yıldız Tilbe, önceki gün İstanbul’a döndü. Nişantaşı’nda görüntülenen Yıldız Tilbe emeklilik açıklaması yaptı.
Objektiflere yansıdı
Renkli kişiliği ve kendine has tarzı ile gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Nişantaşı'ndaki güzellik ve makyaj ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Muhabirlerle sohbet etti
Keyifli halleri ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.