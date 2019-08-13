Muğla’nın Akyaka mahallesi bayramda nüfusunu 25'e katladı araç trafiği kilitlendi

Nüfus 100 bine ulaştı

Ula Belediye Başkanı Akkaya, “Kış aylarında Akyaka’nın nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımız ile birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Kış aylarında Akyaka’dan iki kamyon çöp alırken şu anda 14-16 kamyon çöp alıyoruz ama buna da yetişmek mümkün olmuyor. Akyaka Muğla’nın en yakın sayfiye yeri değil, Kale-Tavas yolu açıldıktan sonra Denizli’nin de en yakın sayfiye yeri haline geldik. Bu nedenle Denizli’den günübirlik gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Aydınlılar da Kuşadası’ndaki yoğunluk arttıktan sonra Akyaka’ya gelmeye başladı. Bu nedenle Akyaka’mızın nüfusu Aydın ve Denizlili misafirlerimiz ile birlikte ki İzmir ve İstanbul gibi illerinden gelenler hariç çok büyük bir yük altındadır. Biz Ula Belediyesi olarak Akyaka’mıza 4 bin nüfusa göre ödenek ayırıyoruz. Ula’mızın genel nüfusu 25 bin 300. Ancak buna yaz aylarında sadece Akyaka’mızda bir 100 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu konuda mağduruz. İnşallah yakın bir zamanda yerel yönetimler kanununu değişir. Bunlar göz önüne alınır diye düşünüyorum” dedi.