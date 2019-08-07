Muğla'dan peş peşe yangın haberleri

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.