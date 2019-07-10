Muğla'daki orman yangınında 34 ev tahliye edildi

Havanın kararmasıyla birlikte yakın il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin karadan müdahaleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Civelek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm kurumların katılımıyla bölgede bir kriz merkezi oluşturduk ve yangın mahalinde çalışmaları yönetiyoruz. Bölgede rüzgar etkili oluyor. Bu nedenle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük çekiyor." dedi.