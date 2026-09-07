Muğla'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yangına 7 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 7 dozer, 62 su tankeri, 12 iş makinesi ve 232 personelle müdahale ediliyor. 11 araç ve ambulansla da tahliye çalışmalarına destek veriliyor.

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, "Menteşe'de 2, Ula'da 1 toplam 3 ev boşaltıldı. Üç büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili." dedi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hava araçları bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Muğla Menteşe'de meydana gelen yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Muğla Menteşe ve Antalya Serik’te devam eden yangınları tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."