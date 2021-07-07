Muğla'daki Karaca Adası'nı internetten adayı satışa çıkardı! Fiyatını duyan inanamadı
MUĞLA'da Gökova Körfezi'ndeki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, yaklaşık 2 yıldır internette yeni sahibini arıyor. Adanın yeni fiyatı dudak uçuklattı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı. Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada, 1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi.
Adayı satın alan iş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi, ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı.
Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan internette satışa çıkardı.
Adanın fiyatı en son geçen şubat ayında 35 milyon liralık indirimle 175 milyon liraya düşürüldü.