Muğla'da yeni işe aldığı iki çoban besiciye dehşeti yaşattı

Dehşet anlarını anlattı

Bulut, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Çiftliğin bahçesinde oturuyordum. Olaydan 4 gün önce işe aldığım 2 çoban başıma yağmurluk geçirip, beni etkisiz hale getirdikten sonra zorla üzerimdekileri çıkardılar. Çıplak kalmamın ardından fotoğraflarımı çektiler. Sonra giydirip, el ve ayaklarımı domuz bağı ile bağladılar. Boynuma geçirdikleri bir ipi de sıkarak kimlik ve banka bilgilerimi öğrendiler. Ardından internet bankacılığından hesabımda para olup, olmadığına baktılar. Ancak, hesabımda para olmadığını görünce beni dövdüler. Kangal cinsi köpeğim 'Paşa' zincirini kopardı. İkisi de evin içine kaçmak zorunda kaldı. Pencereden bana doğru tüfek doğrultup, köpeği uzaklaştırmamı söylediler. Bunun üzerine Paşa'ya uzaklaşması için komut verdim. Köpeğin uzaklaşmasından sonra beni çözdüler ve köpeği çağırarak bağlamamı istediler. Bu isteklerini de yerine getirdim. Aynı gün evimdeki toplu hayvan satışından kazandığım 80 bin lirayı buldular. Parayı alıp, beni otomobilime bindirdiler. Otomobilde el yapımı tüfeği başıma dayadılar. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar yol boyunca yaşadığım korku dolu saatlerde bir polis ya da jandarma aracının durdurması için dua ettim. Ancak, durduran olmadı. Yolda giderken biri diğerine, 'Kos hazır mı?' diye sordu. Diğeri de, 'Hazır' diye karşılık verdi."