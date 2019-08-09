Muğla'da turistler akın etti ayakkabılarını çıkarıp işe giriştiler
Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 3 bin yıllık bağ bozumu geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivale turistler de yoğun ilgi gösterdi.
Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve gün ışımadan başlayan bağ bozumu şenliği, M.Ö 11'inci yüzyılda yaşayan Karyalıların en önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümcülüğü yeniden canlandırdı. Bağ bozumu şenliğine katılan genç yaşlı yüzlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren bağlara girip, üzüm topladı.
Ayaklarıyla ezdiler: 3 saatte kasalar dolusu üzüm toplayan gönüllüler, sabah kahvaltısında yorgunluk atıp, yeniden üzüm toplamaya başladı. Şenlik, toplanan üzümlerin eskiden olduğu gibi genç kızların ayakları ile ezilmesi ile sona erdi.
Bağ evine yoğun ilgi: Ankaralı çift Hasan İşleyici (66) ve eşi Meltem İşleyici (56) tarafından 8 yıl önce 50 dönümlük bir arazide kurulan bağ evinde gerçekleştirilen festivale bu yıl katılım öncekilerden daha fazlaydı.
20'ye yakın üzüm türü: Bu bağ evinde 2011 yılından bu yana merlot, şiraz, cabernet ve sauvignon başta olmak üzere öküzgözü ve boğazkere gibi 20'ye yakın üzüm türü yetiştiriciliği yapılıyor.