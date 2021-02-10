Muğla'da tarlada şans eseri buldu fotoğraf çekip yolladı: Hazine bulduğumu söylediler

Bulduğu mantarın çok değerli olduğunu öğrenen Mustafa Demir, açıklama yaptı. Doğayı çok sevdiğini ve hobi amaçlı olarak bitki yetiştirdiğini söyleyen Demir, "Koronavirüs salgını döneminde işlerimiz durunca bende kendimi çok sevdiğim doğaya vererek tarlamda kurduğum seramda bitki yetiştirmeye başladım. Geçtiğimiz günlerde ailemle yine doğa yürüyüşüne çıktık. Sığla Ağacı çevresinde kırmızı bir bitki türüne rastladım." dedi.