Muğla'da 'Sakin kent' diyorlar 350 kişilik plaja 3 bin kişi akın etti

"Kim kime dum duma"

Plajdaki kalabalığı değerlendiren bir vatandaş, “Kim kime dum duma. Bu virüs dışarıda değil de denizin içinde bulaşmıyor mu? Bakın herkes birbiri ile yan yana. Bunu söyleyeme gerek yok ki. Biz bile şu an yan yanayız. En güzeli eğer burasının 350 kişilik şezlongu varsa kapıya görevli dikecek. 350 kişi girdikten sonra pandemiden dolayı kapıdaki görevli 350 kişiden sonrasını almayacak” dedi.