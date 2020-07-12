Muğla'da 'Sakin kent' diyorlar 350 kişilik plaja 3 bin kişi akın etti
MUĞLA’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uymazken kalabalık dehşete düşürecek nitelikte.
‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 350 şezlong kapasiteli plaja yaklaşık 3 bin kişi akın etti. Vatandaşlardan birinin durumla ilgili 'Böyle olmamalı' deyip kalabalığın içerisinde olması dikkat çekti. Objektiflere yansıyan görüntülerde 'İğne atsan yere düşmez' deyimi vuku buldu.
Akyaka’ya İzmir, Aydın, Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarırken koronavirüsü unuttular. Akyaka Mahallesi'nin girişinde başlayan araç yoğunluğu, zaman zaman trafiğin aksamasına ve durmasına neden oldu.
"Kim kime dum duma"
Plajdaki kalabalığı değerlendiren bir vatandaş, “Kim kime dum duma. Bu virüs dışarıda değil de denizin içinde bulaşmıyor mu? Bakın herkes birbiri ile yan yana. Bunu söyleyeme gerek yok ki. Biz bile şu an yan yanayız. En güzeli eğer burasının 350 kişilik şezlongu varsa kapıya görevli dikecek. 350 kişi girdikten sonra pandemiden dolayı kapıdaki görevli 350 kişiden sonrasını almayacak” dedi.
Anormal bir yoğunluk olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, “Hiçbir güvenlik önlemi yok, herkes iç içe. Sosyal mesafe kuralına da uyan yok” dedi.