Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü...
|
Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
113
Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.
213
Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
313
Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
413