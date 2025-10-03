BIST 10.939
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü...

Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü... - Resim: 1

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü... - Resim: 2

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü... - Resim: 3

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. 

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oldu! Sokaklar göle döndü... - Resim: 4

Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

