Muğla’da Milli boksör dehşet saçtı! Sevgilisini ekmek bıçağıyla katletti
Milli boksör Selim Ahmet K. (26), kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
Muğla’da yaşanan Olay bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ekmek bıçağıyla göğsünden bıçakladı: Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Hayata tutanamadı: İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınacak: Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.