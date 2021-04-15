Bir gün onu öldüreceğim

İddianamede ifadesine yer verilen Selvan Acar’ın annesi Cemile Kaya, kızının Tanju’nun kendisini takip ettiğini, rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini, denk gelirse darp ettiğini söylediğini, “Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti.