Muğla'da katil kocanın şeytani planını cezaevi arkadaşı ifşa etti
2 çocuk annesi Selvan Acar, boşanma aşamasındaki eşi Tanju Acar tarafından öldürüldü. Katil kocanın cinayet öncesinde yaptığı akıllara durgunluk veren ‘az ceza planları’ da iddianamede yer aldı.
MUĞLA Fethiye’de yaşayan 2 çocuk annesi Selvan Acar (25), 8 Aralık 2020’de boşanma aşamasında olduğu eşi Tanju Acar (32) tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak tutuklanan Tanju Acar hakkında ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açtı.
Bir gün onu öldüreceğim
İddianamede ifadesine yer verilen Selvan Acar’ın annesi Cemile Kaya, kızının Tanju’nun kendisini takip ettiğini, rahatsız ettiğini, tehdit ettiğini, denk gelirse darp ettiğini söylediğini, “Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim” şeklinde tehditlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti.
Tanju Acar’ın tutuklanarak konulduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’nde, yan hücrede kalan K.Ş. isimli hükümlü verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. K.Ş. ifadesinde özetle şunları anlattı:
Yaptıklarını bir bir anlattı
“Tanju, ‘Nasıl az ceza alabilirim’ diye bana soruyordu. ‘Bana olayı anlatırsan alacağın cezayı tahmin edebiliriz’ dedim. Eşini öldürmek için planlar yapmaya başladığını, internetten yapmış olduğu kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınacağı konusunda araştırmaları neticesinde, aldatma durumlarında daha az cezanın verildiğini öğrendiğini belirtti.