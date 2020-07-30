Muğla'da kadınlar bir çok göreve koşuyor kilit parke taşı bunlardan bir tanesi

Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ile İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü'nce yürütülen TYP kapsamında, 3 ay süreyle kentte çalışacak 8 kadın işçi alındı. Kadınlar, sokak temizliği, camilerin bakımı, okul bahçe düzenlemesi, ağaç dikim çalışması, badana ve yaşlıların ev temizliklerinin yapılmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor. Kadınların yaptığı en önemli çalışmaların başında ise erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi yer aldı.