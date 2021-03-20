Muğla'da gerçek veterinerde ortaya çıktı Türkiye'de 2 tane var! Görenler şaşkına döndü

Diğer kedilerden daha hassas olan Pide’nin adeta üzerine titreye Şahin, en büyük korkusunun kedisinin yanında uyurken ona zarar vermesi ya da kalp krizi geçirirse müdahale edememek olduğunu ifade etti. Lise öğrencisi Şahin’in en büyük hobisi ise en yakın arkadaşı gibi gördüğü kedisi ve 3 yaşındaki kız kardeşi Arya Kübra ile oyunlar oynamak.