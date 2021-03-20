Muğla'da gerçek veterinerde ortaya çıktı Türkiye'de 2 tane var! Görenler şaşkına döndü
MUĞLA'da 18 yaşındaki Lise öğrencisi Büşra Şahin'in sokaktan sahiplendiği kediyi veterinere götürünce şaşırtan gerçek ortaya çıktı.
18 yaşındaki Lise öğrencisi Büşra Şahin sosyal medya üzerinden yuva ilanını görerek ailesinden habersiz sahiplendiği kediyi yaşadığı eve getirdi. Sahiplendiği kişinin kedinin down sendromlu olabileceğini belirtmesi üzerine Şahin durumu ailesine anlattı.
Ailesinin anlayışla karşıladığı genç kız kediye ‘Pide’ ismini verdi ve minik kediyi birden fazla veterinere götürerek muayene ettirdi. Pide’ye down sendromu teşhisinin konulması üzerine genç kız kedisine gözü gibi bakmaya başladı.
Diğer kedilerden daha hassas olan Pide’nin adeta üzerine titreye Şahin, en büyük korkusunun kedisinin yanında uyurken ona zarar vermesi ya da kalp krizi geçirirse müdahale edememek olduğunu ifade etti. Lise öğrencisi Şahin’in en büyük hobisi ise en yakın arkadaşı gibi gördüğü kedisi ve 3 yaşındaki kız kardeşi Arya Kübra ile oyunlar oynamak.
Pide’yi Muğla ve Marmaris’teki çeşitli veterinerlere götüren Büşra Şahin, “Ben bu kediyi sokakta bulan Derya Hanım’dan sahiplendim. Daha önce yine sosyal medyadan bir kişi sahiplendirme gönderisi paylaşmıştı. O zaman da çok istemiştim ama kedi bahçeden kaçmıştı." dedi.