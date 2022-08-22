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Muğla'da feci trafik kazası! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Muğla'da feci trafik kazası! Arı yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza Fethiye – Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi.
Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

Ekipler arıcı kıyafeti giyip müdahale etti

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Otomobilde bulunanların hepsi öldü

Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

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