Muğla'da domatesten umudu kesti şimdilerde yetiştirdiği meyvenin tanesi 15 TL

Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayisinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında da kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi, 15- 20 liradan satılıyor.