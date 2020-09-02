Muğla'da demirledi! Ultra lüks yatın kirası dudak uçuklattı

Marmaris Yat Limanı'nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı ultra lüks yat demirledi. Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yat sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.