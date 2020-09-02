Muğla'da demirledi! Ultra lüks yatın kirası dudak uçuklattı
MUĞLA'ya 75 metre uzunluğundaki ultra lüks ‘Arrow’ (OK), adlı yat demir attı. Yatın haftalık kirası dudak uçuklattı.
Marmaris Yat Limanı'nda bulunan özel bir marinaya, bu yıl ocak ayında denize indirilen ve Türkçe anlamı 'Ok' olan 'Arrow' adlı ultra lüks yat demirledi. Bir firma tarafından zenginlere kiralanan yat sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Marmaris'te, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerindeki yatta, 12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşınabiliyor.
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75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabini bulunuyor. Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.
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Zenginlere kiralanan yatın haftalık kirası, 971 bin 500 dolar.
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