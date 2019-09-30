Muğla'da cinsel fantezi teknesine baskın operasyonda çıkanlar polisi şoke etti

Operasyonda, şebekenin elebaşı kadın H.K. ile birlikte üç kişi gözaltına alındı. Asayiş Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu, 2015 yılından bu yana turizm sezonlarında Marmaris ve Bodrum açıklarında cinsel fantazi konsepti ile tekne turu düzenleyen şebeke lideri H.K. isimli kadın, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.