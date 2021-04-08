BIST 1.430
DOLAR 8,16
EURO 9,71
ALTIN 457,82
HABER /  YEREL

Muğla'da cinayet! Baba ve oğlu kavgalı oldukları komşu tarafından öldürüldü

MUĞLA'da sabah saatlerinde çifte cinayet vuku buldu. İki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü. Olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da tarlayı sürerken buldu görünce şaşkına döndü
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hâle getirildi
NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet'in haberine tepki gösterdi tedaviye ihtiyaç var gecikmeyin
Kanser hastalarına 'koronavirüs aşısı' önerisi! "Onkoloji hastaları için yan etkisi yok"
Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mansur Yavaş: Ramazan ayında Halk Ekmek bayilerinde ekmek 1 TL'ye satılacak
İstanbul'da havalimanında binlerce ele geçirildi! Yurtdışına gidiyordu
Kilis'ten korkunç haber! Emekli uzman çavuş oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü
Yorumlar