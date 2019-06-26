Muğla'da bir kişi denizde yüzerken fosil buldu

50 santimetre ve 3 kilo Taşı bulunduğu yerden çıkaran Yüksel, gözlerine inanamadı. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü.