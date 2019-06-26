Muğla'da bir kişi denizde yüzerken fosil buldu
MUĞLA'da yaşayan Muhammet Yüksel (57), mayıs ayında yüzerken tarihi eser bulmuştu. Bu sefer aynı yerde fosil olduğu düşünülen bir cisim buldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Muhammet Yüksel (57), Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, 15 Mayıs'ta, yüzerken 'aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli buldu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine heykeli teslim eden Yüksel, cuma günü aynı bölgede yüzerken, sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu.
50 santimetre ve 3 kilo Taşı bulunduğu yerden çıkaran Yüksel, gözlerine inanamadı. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü.
Taşın diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta adeta tarih öncesi bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli 'fosil' olabileceğini düşündüğü bir cisim fark etti.
Üniversitelerin yardımını bekliyor Deniz dibinde bulduğu obje hakkında görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamayan Yüksel, üniversitelerin yardımını beklediğini kaydetti.