Muğla'da balıkçıların korkulu rüyası turistlerin gözdesi oldu! Talepler patladı

Erkekleri avlanıyor: Daha çok erkek mavi yengeç avlanıyor. Balıkçılar, daha lezzetli olmasına rağmen, yakaladıkları erkeğe göre daha küçük boyda, sarımsı ve kıskaçları kırmızı olan dişi mavi yengeçleri, üreyip nesillerinin devam etmesini sağlamak için suya geri atıyor.