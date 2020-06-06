Muğla'da 9 yıl önce felç olan 67 yıllık hayat arkadaşına bebek gibi bakıyor

"Çok şükür iyiyiz. Eşimin yemeğini veriyorum. Tuvaletini de yaptırıyorum. Şimdi en küçük problemde eşler ayrılıyor. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Ben hacca gidemedim ama eşimi daha önce yolladım. Şimdi de ona bebek gibi bakıyorum. Birbirimize hürmet eder, bir laf söylemeyiz. 'Sen bugün niye yattın? Neden kalkmadın?' demeyiz. Binlerce kez halimize şükür. Ramazanı da çok güzel geçirdik. Oruçlarımızı da tuttuk."