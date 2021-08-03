Muğla Milas yangınında Mandıra Filozofu'nun çekildiği Çökertme Koyu kül oldu!
MUĞLA MİLAS yangınında son duruma ilişkin alınan son bilgilere göre Çökertme Koyu'na ilerleyen yangın bölgeyi küle çevirdi. İşte çok izlenen Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer olarak bilinen Çökertme Koyu'nun son hali...
Türkiye'de devam eden yangınlar sonrası Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan son görüntüleri yayınlandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Ünlü oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.
Oyuncu Arda Esen, koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Esen, "Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." dedi.